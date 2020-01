Grande Fratello Vip 2020: Federico Rossi contro Antonio Zequila: "Incommentabile"

Federico Rossi, fidanzato di Paola Di Benedetto, concorrente del 'Grande Fratello Vip', non ha particolarmente gradito alcuni apprezzamenti molto audaci di Antonio Zequila nei confronti della compagna durante la sfilata femminile, tenutasi la scorsa notte in casa.

Il cantante, del duo Benji e Fede, piuttosto irritato dai commenti dell'attore, ha commentato, su Twitter, rispondendogli per le rime:

“Ha un bel fisico, ha vent’anni, non esiste che non si spogli”

Sussistono valori che vanno oltre la tua e vostra superficialità, orgoglioso di essere fidanzato con una ragazza intelligente e pura. In quanto a te, ti commenti da solo er mutanda #gfvip