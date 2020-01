Erik Pregnolato: chi è il cavaliere del trono over di Uomini e Donne

venerdì 24 gennaio 2020

Gossip, vita privata, curiosità su Erik Pregnolato del trono over di Uomini e Donne

Erik Pregnolato è uno dei nuovi cavalieri del trono over di Uomini e Donne. E' approdato in trasmissione alla fine dello scorso anno. Ha 36 anni, è un deejay e ha una società di noleggio auto con conducente insieme a degni amici.

Ha chiuso una frequentazione con Valentina Autiero e, da qualche tempo, esce Valentina Mangini, più grande di 12 anni.

Ha giocato a calcio, è pieno di tatuaggi sparsi su tutto il corpo. Si allena in sala pesi e fa cardio. Non beve alcol e si mantiene in forma con l'attività fisica ed una buona alimentazione.

La sua ultima storia d'amore è durata tre anni tra il 2015 e 2018. Ha un fratello ed una nipote.

L'uomo, in una recente intervista ad 'Uomini e Donne Magazine', ha rivelato anche il prototipo di donna che, ad oggi, vorrebbe al suo fianco:

"Per me tutto parte dall'aspetto fisico, perché delle peculiarità fisiche che mi piacciono e che mi spronano a volerla conoscere una donna le deve avere. L'impatto estetico è la prima cosa. Per quanto riguarda il carattere, vorrei una donna entusiasta e piena di carica positiva, una donna che sappia farmi sentire importante"

Al momento, però, non ha ancora intenzione di diventare padre:

"Non è una responsabilità che mi sento di prendere e non perché non sia maturo, assolutamente, ma perché non ho una donna che amo e che mi ama con cui fare dei progetti. Inoltre, a onor del vero, mi piace molto la vita che faccio - frenetica e piena di impegni - e so che l'arrivo di un bambino sarebbe un limite in questo momento. In più vedo tanta gente della mia età che fa figli senza capire la responsabilità che questa scelta comporta e io prima di fare un passo del genere, mettendo al mondo un bambino che potrebbe soffrire, voglio esserne sicuro. Quando sarà il momento di certo capirò che è arrivata l'ora di fare questo passo".

Il profilo Instagram ufficiale @eriksteflerpregnolato conta quasi 7 mila followers.