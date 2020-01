Alessandro Greco: moglie, figli, altezza, età

Di Marcello Filograsso venerdì 24 gennaio 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Alessandro Greco

Potrebbe esserci Alessandro Greco dietro l'identità del Mastino napoletano, uno dei personaggi di punta de Il Cantante Mascherato, il nuovo show che sta imperversando su Rai1 il venerdì sera con la conduzione di Milly Carlucci. Conosciamolo meglio.

Nato a Taranto come Alessandro Antonio Giuseppe Greco il 7 marzo 1972, comincia la carriera come presentatore per tv e radio private, per poi partecipare al programma Stasera mi butto nel 1992, ma senza trionfare. Approda a Unomattina Estate, ma la popolarità gli arriva con il quiz musicale per vip Furore, trasmissione abbinata automaticamente al conduttore nell'immaginario collettivo e riproposta nel 2018 come Furore 20 Years.

Nel 2008 è sotto l'ala protettiva di Raffaella Carrà, che lo vuole come presentatore de Il Gran Concerto su Rai3, delizioso show della domenica mattina nel quale i più giovani conoscono la musica classica. In anni più recenti ha condotto il quiz Zero e Lode e Miss Italia 2019, a sette anni del ritorno della kermesse di bellezza su Rai1.

Per quanto concerne la vita privata, Alessandro Greco, alto 1,91 m, è sposato con la modella Beatrice Bocci: la coppia si è unita in matrimonio civilmente il 29 settembre 2008 e in chiesa il 6 aprile 2014. Due i figli: Alessandra, figlia adottiva di Beatrice della sua precedente relazione e Lorenzo. Greco ha conosciuto la moglie a Miss Italia nel 1994.

Una curiosità: Beatrice Bocci ha avuto difficoltà nell'annullare il precedente matrimonio in quanto l'ex marito si chiamava proprio Alessandro Greco, motivo per il quale sono riusciti a sposarsi in chiesa solo 6 anni fa. Entrambi hanno pubblicato il libro Ho scelto Gesù - Un'infinita storia d'amore, nel quale spiegano di aver mantenuto un regime di castità per 3 anni dopo un viaggio a Medjugorje: la coppia è molto cattolica.

Foto: account Instagram Alessandro Greco