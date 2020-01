Martina Pascutti: età, gf, instagram, chi è

Di Marco Salaris venerdì 24 gennaio 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Martina Pascutti

Martina Pascutti è nata a Torino il 25 agosto 1990 a Torino. E' del segno della vergine. Ha gli occhi color nocciola.

Vive con suo figlio, la madre ha un negozio a tema vintage mentre suo padre è un dentista. Ha gli occhi nocciola e i capelli castani. Ha una sorella. Sa l’inglese e il francese e ama viaggiare.

Ha studiato al liceo classico. E' alta più di 1 metro e 70. Ha un profilo instagram (@martinapascutti) seguito da 20.700 followers, una pagina facebook seguita da oltre 4700 persone ed un profilo twitter seguito da 627 followers che però non aggiorna più dal maggio 2012.

Nell'ottobre entra nel cast dell'undicesima edizione del Grande Fratello, sul portale grandefratellostory si legge che la motivazione che la porta alla partecipazione è stata questa: "Ho voglia di mettermi in gioco anche per testare le mie potenzialità, e comunque credo sia un'opportunità e vorrei sfruttarla al massimo"

Qui incontra Patrick Ray Pugliese (che per quella edizione venne richiamato nel programma come concorrente ripescato). La frequentazione tra i due continua i due si fidanzano e nel settembre del 2013 hanno un figlio, Leone. Dopo cinque anni di fidanzamento Martina e Patrick si lasciano, più precisamente nel luglio del 2016.

Un anno prima di partecipare al reality show Martina si lascia con il suo fidanzato dopo una storia di due anni per la quale disse: "è stata la prima e anche l'unica persona di cui mi sono davvero innamorata".

Martina ha almeno un tatuaggio. Inizia la sua carriera come modella. Dopo l'esperienza al Grande Fratello si aprono le porte dello spettacolo: conduce le selezioni di Miss Italia Piemonte, inizia una collaborazione per un programma in onda sull'emittente Radio Studio Più e poi l'esperienza sul canale di televendite QVC dove diventa presenter di varie linee di moda e abbigliamento.

Nel dicembre 2016 ha tenuto un suo diario personale chiamato Terribilmente mamma sull'Urban Post.

Recentemente Martina è tornata ospite di Barbara d'Urso a Pomeriggio cinque per commentare le gesta del suo ex compagno Patrick, ora recluso nella casa del Grande Fratello VIP.