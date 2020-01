Grande Fratello Vip, Licia Nunez lasciata dalla fidanzata Barbara su Instagram: "Sei andata oltre"

Di Giulio Pasqui venerdì 24 gennaio 2020

Barbara Eboli lascia Licia Nunez tramite Instagram: "Buon percorso", le scrive.

Al Grande Fratello Vip una scoppia è già scoppiata? Pare proprio che Barbara Eboli, la compagna di Licia Nunez, abbia deciso di lasciare la fidanzata attraverso Instagram. Stanca dei racconti su Imma Battaglia ed Eva Grimaldi, Barbara avrebbe deciso di mettere un punto sulla storia con la concorrente del reality di Canale 5. Ecco cosa ha scritto sui suoi social:



"Da quando sei entrata nella casa del GF non è stato facile capire i tuoi racconti. Ci ho provato, con impegno e con amore, ma ognuno di noi ha un limite che non va intaccato se non si vuole ferire, e tu l'hai fatto. Soprattutto raccontando di un gesto che pensavo fosse solo nostro. Sei andata oltre... ora sono stanco e come preannunciato non posso comprenderti più. Buon percorso".

La storia tra Licia Nunez e Barbara Eboli andava avanti da due anni, ma il cuore dell'attrice sembra essere ancora occupato da Imma Battaglia (la quale, però, si è appena sposata con Eva Grimaldi). "Stavamo benissimo insieme, ma il modo di amare era diverso: il mio era quello di una donna di 25 anni, lei ha vent'anni più di me. Quando ho incontrato Imma, ho visto in lei la figura della persona che ti protegge, una figura materna. Ero attratta fisicamente e mentalmente, ma aveva anche questa sorta di bivalenza: mi proteggeva tanto. Imma avrà per sempre una parte nel mio cuore", ha dichiarato in uno dei suoi tanti racconti.

Se durante questo percorso sono state tante le parole spese per Imma Battaglia ed Eva Grimaldi, sono state altrettante poche quelle spese per la fidanzata Barbara. Che ora ha deciso di proseguire per la sua strada.