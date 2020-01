Marco Cucolo: chi è, Instagram, mamma, Lory Del Santo

Vita privata, gossip, curiosità Marco Cucolo

Marco Cucolo è nato a Napoli il 13 gennaio 1992 sotto il segno del Capricorno.Ha 28 anni. E' balzato, agli onori della cronaca gossippara, per essere il giovane fidanzato dell'attrice Lory Del Santo. Nonostante la forte differenza d'età (34 anni) la coppia sta assieme da oltre 6 anni. E' un modello, videomaker (si è occupato della realizzazione di alcune puntate della web serie cult 'The Lady').

Nel 2016, il bel napoletano ha preso parte a 'Pechino Express', proprio in coppia con la compagna.

Vive a Napoli con la fidanzata.

Il suo profilo Instagram @marcocuolo conta oltre 127 mila followers.

La coppia, negli ultimi mesi, ha manifestato l'intenzione di allargare la famiglia con l'arrivo di una femminuccia: "Perché è sempre stato il mio sogno. Quando sono rimasta incinta del mio primo figlio, Conor speravo che fosse una femminuccia perché avrei voluto darle il mio nome. Ho avuto tre figli maschi (Conor e Loren non ci sono più, ndb) ne sono stata felicissima; ma oggi, se potessi scegliere, vorrei riversare il mio amore di madre su una bambina perché le donne sono differenti dagli uomini e io vorrei occuparmi di un universo diverso. Il pensiero di avere una figlia mi riempie di dolcezza e mi fa venire la voglia di fare qualcosa per qualcun altro" (Fonte Nuovo, ottobre 2019).

5 anni fa, la mamma di Cucolo era piuttosto scettica sulla durata della relazione tra il figlio e la showgirl: "Sarò molto sincera con te, siamo coetanee, anzi non proprio, visto che sono più piccola. Quando ho saputo che eri tu la nuova fidanzata di Marco mi ha preso un colpo. Lui e sua sorella sono cresciuti in maniera semplice, normale. Speravamo che Marco si mettesse con una brava ragazza della sua età, di famiglia semplice. E invece lui mi ha detto che, dopo averti incontrato, non ci ha visto più. Si è innamorato perdutamente di una donna più grande di 34 anni" (Lettera a Pomeriggio 5, settembre 2014).