Grande Fratello VIP 2020, Licia Nunez contro Eva Grimaldi: "Non puoi avere l'esclusiva nella vita di Imma"

Di Marco Salaris giovedì 23 gennaio 2020

L'attrice cita la moglie di Imma Battaglia. Ipotesi di confronto nelle prossime puntate in prima serata?

Vecchi rancori riemergono? Per Licia Nunez il pensiero del confronto in casa avuto con la sua ex fidanzata Imma Battaglia è ancora vivo come testimoniato da una conversazione avuta con Barbara Alberti nella quale l'attrice gieffina non sembra voler mollare la presa, anzi, aggiunge il carico da 90 rilanciando nuove accuse:



Quello che mi ha colpito di più è che sta andando in tv a dire che la mia storia non la conosceva nessuno e ora si sta facendo pubblicità grazie a me e ad Eva Grimaldi. Tu stai vivendo di luce riflessa, stai andando in tutte le tv parlando di me. Forse c'è qualcosa che non va. Connetti il cervello con la bocca. Questa è pochezza. Inizio a pensare che il suo amore sia legato più al discorso televisivo.

Ad appoggiarla c'è proprio l'amica che in confessionale afferma: "Imma vuole vivere sotto i riflettori. E' veramente brutta questa cosa".

L'attenzione di Licia però si sposta anche su Eva Grimaldi che cita in confessionale per raccontare una vicenda avvenuta quando i 7 anni del rapporto tra la concorrente del GF e la Battaglia si erano già consumati:



A distanza di un anno dalla relazione ho anche aiutato Eva. Si è presentata a casa mia chiedendomi dei consigli per catturare l'attenzione di Imma. Poi quello che concerne il rapporto di Eva e Imma sono cose loro, però se ogni mattina il pensiero mio possa influenzare negativamente sulle giornate di Eva non è un problema mio. Io e Imma comunque ci sentiamo e forse Eva non è al corrente della nostra messaggistica o delle nostre telefonate. La mia presenza è motivo di dissapori tra di loro.

Al termine Licia lancia un messaggio diretto ad Eva Grimaldi: "Cara Eva tu non puoi avere l'esclusiva nella vita di una persona, nella vita di Imma che mi ha amata più di se stessa". All'orizzonte c'è un confronto tra Licia ed Eva?