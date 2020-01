Carlotta: chi è la nuova dama del trono over di Uomini e Donne

Di Sebastiano Cascone giovedì 23 gennaio 2020

Nel corso della prossima puntata del trono over di Uomini e Donne', in onda, domani, venerdì 24 gennaio 2020, su Canale 5, si presenterà, per la prima volta, una nuova dama Carlotta. Ecco le sue prime parole rivolte al parterre maschile:

"Ho 35 anni, sono una donna divorziata, ed è il motivo per il quale sono single da diverso tempo. Forse sono stata la regina delle sottone per tre quattro anni nonostante fossi già separata e divorziata. Ti amo, nonostante tutto, l'ho detto per tanto e troppo tempo. Ho ritrovato l'amore per me stessa. Soffro di psoriasi da quando avevo dodici anni. E' una patologica dermatologica. E' uno stigma, ti fa sentire già meno. Ti senti meno perché il compagno con cui stavi non stava solo con te. Anche se era tuo marito non ha lottato con te. C'è stato veramente un momento in cui la mia autostima non è stata solo sotto i tacchi ma era scavando nell'entroterra.

Nel corso del nuovo appuntamento con il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi, Romolo cercherà di riconquistare Stefania dopo le incomprensioni dell'ultima settimana; Erik è uscito con un'altra signora del parterre femminile suscitando l'ira e la gelosia di Valentina Autiero. Diana, invece, è indecisa con chi proseguire la frequentazione tra Luca e Simone con cui si è trovata bene in egual modo.

Infine, Gemma lancia una sfida di ballo a Tina Cipollari che coinvolge tutti i protagonisti del programma. Chi la spunterà?