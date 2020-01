Uomini e Donne, Romolo interrompe la frequentazione con Olga? prima accusa, poi le chiede scusa

Di Marco Salaris giovedì 23 gennaio 2020

Prima la litigata e poi...la pace?

Dal parterre del trono over di Uomini e Donne nell'appuntamento di oggi, 23 gennaio 2020, oltre il caos che ha investito nuovamente Armando, viene mostrata una storia travagliata che riguarda una coppia vista raramente nel programma ed è formata da Romolo e Olga. Sembra che il rapporto tra i due l'ultimo periodo non sia stato roseo: "Non lo sento più" dice Olga sedendosi al centro dello studio "Attacchi il telefono non è che non mi senti più" replica lui: "Ho dovuto bloccare il telefono perchè tu insisti. Ti avevo detto che non voglio sentirti più" ribatte Olga che sembra rabbiosa per qualche conto in sospeso con l'uomo.



Per me sta diventando un incubo Maria. Mi telefona con qualsiasi numero. Io penso che sia la redazione a chiamarmi invece no! E' lui!

In effetti Romolo e Olga nell'ultimo periodo non andavano più d'accordo, lui lamenta che l'amore che prova realmente per lei non sia corrisposto: "Mi hai fatto prendere una cosa che non sentivo da tanti anni - dice l'uomo - lo sai meglio di me! Mi hai illuso! Ho finito, vattene al paese tuo!".

La dama visti i toni si scaglia contro Romolo: "Io sono venuta qua per incontrare l'uomo che mi fa innamorare. Non vengo perché mi piace stare qua e te lo posso dimostrare".

Maria de Filippi chiede all'uomo se lui si è realmente innamorato di Olga: "Sì, mi sono innamorato. Io non dormo per questa donna!" Nelle anticipazioni della puntata in onda domani Romolo chiederà scusa in ginocchio alla donna, forse pentito per i modi con la quale si è posto alla dama. Riceverà il perdono?