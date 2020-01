Noemi Letizia - The Real Housewives di Napoli: chi è?

Di Sebastiano Cascone venerdì 24 gennaio 2020

Curiosità, vita privata, gossip di Noemi Letizia di The Real Housewives di Napoli

Noemi Letizia è una delle sei protagoniste di The Real Housewives di Napoli in onda, da stasera, venerdì 24 gennaio 2020, alle 22:20 su Real Time e disponibile in streaming su DPLAY, la piattaforma OTT pay di Discovery Italia.

Noemi, ha 28 anni, vive a Chiaia con la sua famiglia moderna e allargata. La sua passione più grande sono i suoi 3 figli (due nati dal precedente matrimonio ed uno dall'attuale compagno). Imprenditrice nel campo della cosmesi, è affascinata dall'estetica ("A 18 anni mi sono pompata la bocca ma ho esagerato"), adora le creme e i trattamenti di bellezza. Cura i suoi capelli in maniera smodata. Sul braccio ha tatuata la sua frase preferita: Sii affamato, sii folle! Si definisce una ragazza vera che ama la vita e partecipare a party esclusivi. E' una consapevole shopping additcted. A 10 anni, ha perso l'amatissimo fratello.

La versione partenopea, prodotta da FTM Entertainment per Discovery Italia, racconterà le casalinghe più esuberanti, fashion e veraci dei migliori quartieri di Napoli, tra paesaggi mozzafiato, lusso sfrenato, weekend in barca ed eventi esclusivi. Le sei protagoniste della serie non sono “casalinghe” nel senso stretto del termine e sono pronte ad offrire e presentare lo sfarzo delle loro vite, le loro aspirazioni, il glamour, i loro familiari e le dinamiche delle loro relazioni e amicizie.

Nella loro vita, assolutamente fuori dal comune, sono amiche ma rivali per antonomasia. Alcuni punti o situazioni le accomunano, altri le separano in maniera decisa e netta, infatti ognuna di loro ha una determinata personalità e una storia da raccontare.

In ogni episodio ci sarà uno sguardo privilegiato su tutto quello che accade dietro le quinte di una società che è poco incline a farsi vedere e raccontare, in una città che senza cadere nella retorica offre con i suoi contrasti in ogni momento e in ogni angolo spunti unici. Napoli come non si è mai vista in TV, ma anche con degli elementi che appartengono alla “napoletanità” che tutti conoscono: esuberanza, ironia, calore, allegria.