Grande Fratello 2020, Elisa De Panicis aveva baciato un ex corteggiatore di Uomini e Donne (VIDEO)

Di Massimo Galanto giovedì 23 gennaio 2020

Il flirt risale alla partecipazione dell'influencer ad un reality francese

Breve, ma intensa. Così si può definire la partecipazione di Elisa De Panicis al Grande Fratello Vip 4 (che tornerà in onda domani sera su Canale 5 e che, come rivelato da Blogo, continuerà ad essere proposto in due appuntamenti settimanali fino alla fine della stagione).

L'influencer, infatti, nonostante la sua permanenza in gioco sia durata solo una settimana, è riuscita nell'intento di far parlare di sé, tra polemiche (con Salvo Veneziano, per esempio), flirt (con Andrea Denver) e incomprensioni varie. L'attenzione nei confronti della giovane donna, attualmente in love con il calciatore del Milan Theo Hernandez, non è scemata, anzi. Nelle ultime ore, non a caso, sui social stanno circolando alcuni video - che risalgono a un anno fa circa - nei quali Elisa appare particolarmente vicina ad un ex corteggiatore di Uomini e Donne.

Secondo quanto ricostruito, durante il programma televisivo francese Les Anges, Elisa si sarebbe avvicinata a Niccolò Ferrari, con tanto di sorrisi e baci appassionati. Il flirt, alla fine, pare non si sia mai trasformato in una vera e propria relazione.

Ricordiamo che nel 'curriculum' amoroso della modella 28enne parrebbe esserci anche Cristiano Ronaldo, oggi felicemente al fianco di Georgina Rodriguez.