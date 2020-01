Grande Fratello Vip 2020: Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sempre più vicini? (video)

Di Sebastiano Cascone giovedì 23 gennaio 2020

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro del Grande Fratello Vip 2020: amicizia o prove tecniche d'amore?

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, stanotte, si sono lasciati andare a confessioni piuttosto private che riguardano la propria vita una volta usciti dalla casa del 'Grande Fratello Vip':

Clizia: Ci sarà sempre chi ti darà un parere o un giudizio. Non esiste un tribunale, Secondo me una se la vive al massimo questa esperienza, se riesce ad essere libero, senza maschere. Se rimango tanto tempo, spero di essere più libera e non pensare a tutte queste cose. E farmi pippe mentali. Pago e Ivan sono più abituati perché hanno già fatto reality. Come opportunità è divertente"

Paolo: "Pago ha avuto un cambiamento nel suo stato d'animo dall'entrata ad oggi, clamoroso. Gliel'ho detto. Tutto ciò serve. Deve essere preso ad esempio. Ivan è navigato. Noi siamo fortunati non sono per quello che stiamo facendo in questa casa. C'è gente che si alza alle sei di mattina. Abbiamo la possibilità di metterci alla prova con noi stessi".

I due concorrenti sono molto affiatati e, da qualche giorno, spesso, si isolano dal resto del gruppo per confrontarsi su temi molto profondi. Tutti si chiedono... amicizia o prove tecniche d'amore?

Anche mamma Eleonora Giorgi, in un'intervista rilasciata a 'Di Più Tv', sembra essersi accorta di questo speciale feeling tra il figlio e l'ex moglie di Francesco Sarcina:

"Appena ho saputo la lista dei concorrenti sono andata da mio figlio Paolo e gli ho predetto: "Appena conoscerai Clizia ne rimarrai incantato'. E lui, con la riposta tipica del figlio maschio che vuole avere ragione ha detto: 'Ma no, mamma, io preferisco le more. Lei non è il mio tipo'. Invece, come al solito, ho avuto ragione. Li guardo tutti i giorni nella Casa: non so se si sono innamorati ma sicuramente sono molto affiatati. Clizia possiede una candida intelligenza che ricorda un po’ la mia. Ha una bellezza eterea ed è molto molto in gamba. Sapevo che mio figlio sarebbe rimasto affascinato da lei. È sotto gli occhi di tutti che, tra loro, c’è una bella intesa: lei si confida con lui; lui con lei. Clizia mi piace molto. Ma mio figlio non è tanto maturo quanto invece è lei. Però l’amore trova sempre una strada e se, poi, alla fine, si dovessero innamorare, andrebbe benissimo così. Ho imparato a conoscere Clizia guardandola durante una sua intervista da Barbara d’Urso e ne sono rimasta folgorata. Ho pensato che, forse, è stata vittima di una storia più grande di lei, e che ama sua figlia tantissimo".