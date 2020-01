Grande Fratello Vip 2020, Paola di Benedetto su Federico Rossi: "Tra di noi c'è un sentimento che forse si prova una volta sola nella vita"

Nel daytime di oggi, vediamo Pago che si è svegliato malinconico per aver sognato Serena ("Sono stati sette anni molto importanti e ti chiedo scusa perché ti ho fatto veramente male", le aveva detto lei, entrando a sorpresa nella casa del Grande Fratello Vip).

Parlando con Fernanda Lessa, il cantante rivela che da tempo cercava un riavvicinamento con lui:

Ammette di essere confuso perché non sa se le cose potrebbero comunque funzionare dopo la rottura che c'è stata.

Clizia, invece, parlando con Ivan parla della fine del suo rapporto con Francesco Sarcina:

"Non lo amo più da tempo ma ho continuato per mia figlia. Non ero più innamorata, non riuscivo ad andare via per il discorso della famiglia unita... Sono stata, invece, una delle tante coppie al mondo... Mi sentivo in colpa perché volevo tenere la famiglia unita. Io proteggo lei su tutto, il mio ego va via. "