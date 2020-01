Pietro Delle Piane, chi è il fidanzato di Antonella Elia?

Di Ivan Buratti mercoledì 22 gennaio 2020

Gossip e curiosità su Pietro Delle Piane, il compagno di Antonella Elia

A discapito di quanto sollevato da Fernanda Lessa nella casa del Grande Fratello Vip, ad aspettare fuori dal reality Antonella Elia c'è qualcuno, che il suo fidanzato. L'uomo si chiama Pietro Delle Piane ed è il compagno della showgirl da dieci mesi. Conosciamolo meglio.

Pietro Delle Piane nasce a Cosenza il 21 maggio del 1974 e ha attualmente 45 anni. Attore e doppiatore, due dei film a cui ha preso recentemente parte, Rapiscimi e Circus, sono nelle selezioni dei premi David di Donatello 2020, come sottolineato nell'intervista che ha rilasciato al settimanale Chi in cui parla del rapporto con la compagna. Inizia a lavorare in teatro ancora minorenne, a 15 anni, mentre dopo la laurea in giurisprudenza si trasferisce a Roma. A 27 anni si iscrive alla scuola di dizione e recitazione di Fioretta Mari, iniziando a collezionare esperienze lavorative con grandi nomi del cinema italiano, come Nino Manfredi, Giancarlo Giannini, Claudio Bonivento, Enrico Oldoini, Stelvio Massi e Franco Neri (è nel cast del film Aspromonte del 2013). Oltre a recitare, Pietro Delle Piane presta la propria voce ad altri attori in sala di doppiaggio. Tra i premi conquistati durante la sua carriera, l'Elefante D'Oro e il Colosseo D'Oro. Ha un figlio di sei anni avuto da una relazione precedente.

Nel 2014, è stato candidato ai David di Donatello come migliore attore non protagonista per il film Mirafiori Lunapark; nel 2016, sempre nella stessa categoria, per Il ragazzo della Giudecca. Nello stesso anno, inoltre, il cortometraggio 5 minuti, scritto, diretto e interpretato da Pietro Delle Piane, è stato candidato al prestigioso premio come miglior cortometraggio.

Per quanto riguarda il suo rapporto con Antonella Elia, sulle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini, l'attore ha rivelato che i due hanno intenzione di sposarsi nel 2021. "Glielo chiedo ogni venti giorni per conferma", ha rivelato, aggiungendo alcuni dettagli sul carattere della showgirl, molto gelosa del suo compagno:



A volte se siamo in un posto e si allontana e poi mi trova a parlare con altre donne, si arrabbia e diventa una tigre, ma la capisco perché ci batte il cuore.

Pietro Delle Piane ha anche raccontato il primo incontro con Antonella Elia, avvenuto durante una serata in cui veniva presentata un'automobile. "Lei con i suoi amici, io coi miei. L'ho incrociata al bar, il barman mi ha chiesto cosa volessi da bere e io risposto di servire prima la signora. Lei si è girata con un sorriso e... bang! Ci siamo innamorati al primo sguardo". I due si sono fidanzati il 14 marzo del 2019 e fra poche settimane festeggeranno il loro primo anniversario.