Pomeriggio 5, Floriana Secondi a Paola Caruso: "Dico cose gravi" (video)

Di Sebastiano Cascone martedì 21 gennaio 2020

La lite tra Floriana Secondi e Paola Caruso a Pomeriggio 5

Oggi, nel corso dell'ultimo appuntamento di 'Pomeriggio 5, c'è stato un duro scontro tra Floriana Secondi e Paola Caruso.

Il vivace scambio di battute tra le due donne promette scintille fin dai primi istanti:

Floriana: "Io Moreno lo conosco da tanti anni, vado in Calabria da dieci anni, conosco bene sua mamma. Ho provato a parlarti fuori dai camerini ma sei un'altra persona"

Caruso: "Si scambiano i messaggi".

Floriana: "Magari, poi, si fidanzerà con Pompili ed io mi metto con Moreno. Questi sono i giochetti che fanno loro. Noi abbiamo risposto ad una Stories in maniera ironica. Voi, invece, siete cattivi dentro. E avete voglia di tante altre cose. Condividi anche le stories di Daniele. Ma falla finita, su! Io non ho mai parlato di te ma se Barbara mi invita ti dico quello che penso di te davanti a tutti".

Caruso: "Io non sono te, per fortuna. Non mi abbasso a mettermi d'accordo per fare le sceneggiate fuori dagli studi per ritornare qua. Almeno io a questo livello non ci sono mai arrivata. Ho una grandissima dignità a differenza tua".

Floriana: "Stai attenta a come parli. Pesa bene le parole. Non dire cose che non conosci, assurdità che ti vengono in mente per difenderti"

Caruso: "Ho visto i messaggi dove lei si mette d'accordo per fare cose"

Floriana: "Dico cose gravi. Cose che ho visto con i miei occhi. Io parlo con costatazione di fatto. Puoi insegnare alla signorina che si salutano anche i cani? Te la tiravi. La bellezza di una donna non è solo nell'estetica ma anche nel sapersi comportare. E tu non ti comporti tanto bene".

Caruso: "Mi vedi preoccupata? Io sono sicura delle mie cose, puoi dire qualsiasi cosa".

Domenica, la resa dei conti?