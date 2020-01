Luigi Mario Favoloso si nasconde in Svizzera (foto)

Di Sebastiano Cascone martedì 21 gennaio 2020

Luigi Mario Favoloso si trova in Svizzera: lo scoop di Chi lanciato da Barbara d'Urso a Pomeriggio 5

Il settimanale 'Chi' in edicola, domani, mercoledì 22 gennaio 2020, ha svelato, in esclusiva, per la prima volta, il nascondiglio segreto di Luigi Mario Favoloso, 'scomparso', da 24 giorni, dalla sua abitazione di Torre Del Greco, in provincia di Napoli. E' molto dimagrito.

d'Urso: "Ho un accordo di rispetto con Luigi Mario Favoloso che ci aveva chiesto di dire in quale nazione si trovava. Tra poco vedremo come è Luigi Mario Favoloso dopo 24 giorni dalla sua scomparsa"

Il magazine, diretto da Alfonso Signorini, ha localizzato l'ex gieffino in Svizzera. Lo scoop è stato lanciato, oggi, da Barbara d'Urso nel corso del promo di Pomeriggio 5.

Solo, pochi giorni fa, l'imprenditore si era messo in contatto con la redazione del programma pomeridiano di Canale 5 per rassicurare familiari, amici, sostenitori sul suo stato di salute. C'era stata una lunga telefonata raccontata dalla stessa padrona di casa:

d'Urso: "Ci ha telefonato da una scheda non italiana. Sta bene, non è in Italia. E' all'estero. A noi ha detto in che nazione è. Ci ha pregato di non dirlo. Ci ha raccontato tante cose. Ci ha detto tutto ciò che è stato detto è assolutamente falso. Ci ha raccontato una versione opposta da quello che viene raccontato da noi. E' molto dispiaciuto per la mamma perché non sapeva niente. Lui, per il momento, continuerà ad essere nascosto. Non se la sente di dire altro. Non gli hanno fatto del male. Ha seguito anche quello che è stato raccontato da noi e dalle altre reti come la Rai. Tornerà per farsi vivo per raccontarci il motivo di questo gesto. Ha una motivazione molto grave rispetto a quello raccontato da Nina".