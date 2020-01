Alessandro Borghi e Irene Forti vanno a convivere

Di dr. apocalypse martedì 21 gennaio 2020

Alessandro Borghi e Irene Forti vanno a vivere insieme a Garbatella.

5 anni fa esploso alla 72ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia grazie al film Non essere Cattivo, il 32enne Alessandro Borghi è uno degli attori più richiesti del cinema italiano.

Vinto un David di Donatello con Sulla mia pelle, film in cui ha interpretato Stefano Cucchi, Borghi ha ritrovato la serenità sentimentale al fianco della modella Irene Forti, al suo fianco oramai da mesi. Un amore che è diventato convivenza, secondo quanto riportato dal settimanale Spy.



Dopo aver aperto un secondo locale a Roma e dopo aver girato ben due film, Alessandro Borghi è prossimo ad un altro grande passo: la convivenza. La storia con Irene va a gonfie vele e, per i due, è arrivato il momento di costruire qualcosa di più nel cuore della Garbatella.

Irene è arrivata poco dopo la rottura tra Borghi e la storica ex Roberta Pitrone. A breve Alessandro sarà di nuovo in onda con una nuova serie tv, Devils, per poi tornare al cinema con Supereroi, nuovo film di Paolo Genovese. Pubblicamente, l'attore non ha praticamente mai parlato della storia d'amore con Irene.