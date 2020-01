Giulio Raselli: Uomini e Donne, scelta, altezza, età, Giovanna Abate

Di Sebastiano Cascone lunedì 20 gennaio 2020

Curiosità, gossip, vita privata, Giulio Raselli

Giulio Raselli ha 30 anni. E' nato il 1 gennaio 1990 sotto il segno del Capricorno. Vive a Valenza in provincia di Alessandria accanto ai suoi genitori con i quali ha un bellissimo rapporto, nonostante la differenza di età: li definisce “di un’altra epoca”.

Ha giocato per tantissimi anni a basket da professionista, ma attualmente gestisce l’azienda di gioielli di famiglia e nel tempo libero continua a giocare a pallacanestro.

Ha un fratello di nome Davide. E' zio di una bellissima nipotina.

Ha partecipato come tentatore a 'Temptation Island' nel 2019.

Si definisce un ragazzo passionale e molto sicuro di sé, tanto che a volte può risultare arrogante; in realtà quella che per gli altri è arroganza per lui è sicurezza. Pensa che nella vita ci si debba sempre mostrare per quello che si è, anche a costo di ricevere qualche critica. Determinato sin da piccolo, a 14 anni per amore del basket ha lasciato casa dei suoi per andare a vivere da solo.

Dopo l’esperienza da corteggiatore a Uomini e Donne, dove non è stato scelto dalla tronista Giulia Cavaglia, non si è perso d’animo ed è sempre più determinato a trovare la compagna della sua vita. Esteticamente non ha un prototipo di ragazza; caratterialmente la vorrebbe testarda, sicura di sé e non troppo gelosa. La semplicità nella sua compagna ideale è una caratteristica fondamentale che non deve assolutamente mancare!

Ha diversi tatuaggi (Due rondini, una rosa al centro del petto, un teschio con la spada, un bracciale nero, un cuore tratteggiato, un volto di una tigre).

Ha due piercing.

E' alto 186 e pesa 69 kg.

Il suo profilo Instagram @graselli7 conta quasi 260 mila seguaci.

La redazione di 'Uomini e Donne' ha raccolto le sue emozioni a poche ore dalla scelta:

"Ciao ragazzi! Manca davvero poco, sono teso, nervoso, ho mille emozioni dentro ma mi rendo conto che sono felice perché non vedo l’ora di dire quello che il mio cuore pensa".