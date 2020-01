Tony Colombo: chi è, Tina Rispoli, canzoni, ex moglie, età

Di Fabio Morasca domenica 19 gennaio 2020

Tutte le curiosità su Tony Colombo.

Tony Colombo, vero nome Antonino Colombo, è un cantante neomelodico proveniente da Palermo, nato l'11 maggio 1986. Nel corso della sua carriera discografica, il cantante ha venduto oltre 570mila copie, ha pubblicato 25 album e ha collaborato alla colonna sonora del film Tatanka e di Gomorra - La serie (con le canzoni Sott'e cuperte e Ti guardo da lontano).

Nel corso della sua carriera, Tony Colombo ha partecipato al casting di un'edizione di X Factor e ha tentato di partecipare alla sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo.

Per quanto riguarda le sue esperienze televisive, Colombo ha preso parte, come concorrente, alla decima edizione di Ballando con le Stelle, il talent show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci ed è stato ospitato spesso nei programmi condotti da Barbara D'Urso, Pomeriggio Cinque e Live - Non è la D'Urso.

Nel marzo 2019, Tony Colombo ha sposato Tina Rispoli, vedova del boss della camorra Gaetano Marino, durante una cerimonia che si è tenuta al Maschio Angioino di Napoli. La relazione tra Tony Colombo e Tina Rispoli è iniziata nel 2017. Il matrimonio ha provocato scalpore per lo sfarzo e per i disagi recati alla città di Napoli, causati da cortei e sfilate. Dopo le nozze, non sono mancate contravvenzioni da parte dell'amministrazione comunale di Napoli.

Il flash-mob organizzato pochi giorni prima del matrimonio, invece, ha fatto scattare un'inchiesta a causa di mancate autorizzazioni. Il cantante, all'epoca dei fatti, ha respinto le accuse, dicendosi pronto a confrontarsi anche con il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris.

Durante una puntata di Live - Non è la D'Urso, Tony Colombo ha annunciato la gravidanza di sua moglie, Tina Rispoli. Poco tempo dopo, però, tramite social, il cantante ha dichiarato che la moglie ha perso il bambino a causa di un aborto spontaneo.

Tony Colombo ha un matrimonio finito alle spalle, conclusosi nel 2015. Dalla sua ex moglie, Luana La Rosa, con cui ha vissuto una storia d'amore lunga 10 anni, il cantante ha avuto tre figli: Julie, Emmanuela Lia Rosa e Marco.

Dopo un'inchiesta di Fanpage riguardante i legami tra camorra e musica neomelodica, Tony Colombo, a Live - Non è la D'Urso, ha dichiarato di non aver mai avuto alcun legame con la criminalità organizzata.