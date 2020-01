Paola Caruso: chi è, figlio, padre, mamma, laureata, Moreno Merlo

Di Fabio Morasca domenica 19 gennaio 2020

Tutte le curiosità su Paola Caruso.

Paola Caruso è una showgirl di 35 anni, proveniente da Catanzaro, diventata nota a livello nazionale grazie ad Avanti un Altro, il game show in onda nel preserale di Canale 5, condotto da Paolo Bonolis, per il quale è stata la prima a ricoprire il ruolo di Bonas.

Paola Caruso è madre di un figlio, nato il 2 marzo 2019, a cui è stato dato il nome di Michele Nicola, soprannominato Michelino. La showgirl ha avuto il suo primo figlio dall'ex compagno Francesco Caserta. Dopo un periodo in cui Paola Caruso e il suo ex compagno sono stati ai ferri corti, recentemente, in occasione del Natale 2019, tra i due c'è stato un riavvicinamento.

A Live - Non è la D'Urso, Paola Caruso ha avuto l'occasione di conoscere la propria madre biologica. Paola Caruso, infatti, nata nel 1984, è stata cresciuta da due genitori adottivi.

La madre biologica di Paola Caruso si chiama Imma e, dopo un primo incontro avvenuto nell'Ascensore di Live - Non è la D'Urso, le due donne si sono sottoposte al test del DNA. Paola Caruso e la signora Imma hanno letto i risultati del test davanti alle telecamere, sempre nel programma condotto da Barbara D'Urso, scoprendo in diretta di essere madre e figlia.

Per quanto riguarda il padre biologico di Paola Caruso, la signora Imma ha dichiarato di aver avuto una relazione di 6 mesi con un uomo, che oggi avrebbe 60 anni, che, all'epoca, giocava nella squadra di calcio del Catanzaro. Live - Non è la D'Urso ha intervistato un'ex giocatore, non rivelandone l'identità, che ha smentito categoricamente di aver avuto una storia con la signora Imma.

Anche la storia d'amore tra Paola Caruso e il suo ultimo fidanzato, Moreno Merlo, ha fatto discutere. In un'intervista a Domenica Live, la showgirl ha accusato Moreno Merlo, tra le altre cose, di averla registrata di nascosto per 4 mesi. Moreno Merlo ha respinto le accuse, accusando, a sua volta, la Caruso di averlo aggredito.

Paola Caruso e Moreno Merlo hanno avuto un confronto a Live - Non è la D'Urso durante il quale non sono riusciti a chiarirsi: la vicenda è in mano agli avvocati.

Tramite social, Moreno Merlo ha accusato la sua ex di omofobia a causa di alcune battute che facevano riferimento ad un gossip stando al quale il modello avrebbe avuto una relazione con un noto stilista.

Paola Caruso è laureata in giurisprudenza.