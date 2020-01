Grande Fratello Vip 2020, il tenero e intenso incontro tra Pago e Miriana Trevisan

Ecco gli aggettivi usati da Pago nel parlare di Miriana Trevisan durante la puntata di questa sera del Grande Fratello Vip 2020.

La conduttrice è poi entrata in casa dopo un "Freeze" dei concorrenti. Bellissima ed elegante, Miriana ha raggiunto il cantante:

"Finalmente un po' fermo... (ride) Devo ringraziare il Grande Fratello e Alfonso perché mi ha fatto venire qua. Devo dirti delle cose che non ti ho mai detto. La prima è che voi, in realtà, non conoscete Pacifico fino in fondo. Ha una voragine di sofferenza dentro che si porta nei suoi silenzi. So perché c'ero in quel momento. C'eravamo appena conosciuti, eravamo fidanzati novelli e aveva questa oscurità... Aveva il papà in ospedale, arriviamo in questo ospedale e in fondo a questa corsia arrivano due donne, mi abbracciano, mi accolgono: la mamma e la sorella. Non sapevo che erano gli ultimi giorni. La prima cosa che lui mi disse era che dovevo portare sua sorella a riposare. Era il suo unico pensiero. Hai cercato di proteggere sempre tutti. Devi tirare fuori il tuo dolore. E' una cosa bellissima, un'esperienza che puoi donare. Le puoi raccontare qui. E' il momento di portarle alla luce"