Grande Fratello Vip 2020, Adriana Volpe: "Sono pronta a un confronto con Giancarlo Magalli"

Di Alberto Graziola venerdì 17 gennaio 2020

Adriana Volpe pronta a un eventuale confronto con Giancarlo Magalli

Adriana Volpe ha parlato, in diretta con Alfonso Signorini, del suo rapporto lavorativo con Giancarlo Magalli. Vengono mostrate le immagini del suo sfogo con Barbara Alberti:

"Quando tu sollevi un problema, tu diventi un problema in quel momento. Lui non mi ha mai telefonato o cercato per chiedermi scusa o chiarire con me".

In diretta nella puntata di questa sera, Alfonso Signorini ha ammesso che spera in una linea di dialogo tra i due ("Vi conosco e siete due persone sensibili e intelligenti"). E lei ammette:

"La cosa che più mi ha ferito, non sono tanto le parole di Giancarlo ma il fatto che esista una Commissione delle Pari Opportunità in Rai, ente che dovrebbe prendere a cuore questi casi, e che quando ho preso appuntamento a ottobre (a due anni dall'accaduto) mi hanno detto "Noi non ne sapevamo nulla". Trovi un muro di gomma"

La Volpe ha poi continuato: