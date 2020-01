Uomini e Donne, Daniele Dal Moro tronista: le prime parole

Di Claudia Cabrini venerdì 17 gennaio 2020

Ecco le prime dichiarazioni di Daniele Dal Moro, nuovo tronista di Uomini e Donne

Sarà l'ex gieffino Daniele Dal Moro il nuovo tronista di Uomini e Donne, che è proprio al Magazine del programma che decide di rilasciare la sua prima intervista per parlare dell'esperienza che verrà. Chi non se lo aspettava ora potrà scoprirne di più, e di fatto comprendere la vera motivazione per la quale Daniele abbia deciso di intraprendere questo percorso in tv.

Il ragazzo, infatti, ha spiegato che ora stia proprio cercando di più. Ecco le sue prime dichiarazioni:



"Cerco una donna sensibile, buona, dolce, e poi voglio stabilità. Non mi basta una ragazza bella, cerco molto di più".

, che ricordiamo essere stato coinvolto nel gossip dalla conoscenza/relazione con Martina Nasoni ai tempi della loro partecipazione al Grande Fratello, ora racconta di voler trovare una compagna con la quale condividere la sua quotidianità:



"Sono un ragazzo carismatico ed egocentrico, e mi piace affrontare la vita di petto. Sono anche curioso e sono alla costante ricerca di nuovi stimoli. Ho raggiunto gli obiettivi prefissati ed ora cerco una persona sensibile, buona e dolce al mio fianco. Cerco la stabilità".

L'attesa da parte dei fan è grande. Daniele salirà sul trono al fianco del collega Carlo Pietropoli, col quale secondo le anticipazioni del Trono Classico pare si starebbe già contendendo una splendida corteggiatrice.