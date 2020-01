Moreno Merlo contro Paola Caruso: "Che caxxo fai in televisione? Trovati un bel lavoro" (video)

Moreno Merlo, ancora una volta, tuona su Instagram, contro Paola Caruso. Il giovane imprenditore, sui propri social, ha commentato la partecipazione di Paola Caruso durante l'ultima puntata del 'Grande Fratello Vip' per rispolverare le vecchie ruggini con Ivan Gonzalez. Ecco le parole dell'ex fidanzato della Bonas di 'Avanti un altro':

"Oggi è un gran giorno. Ieri mi sono goduto la puntata del Grande Fratello con un'ospite di eccezione, mi vien da dire, che ha accumulato una bella figura di m... (tossisce, ndb). Ho notato anche nel conduttore, nell'opinionista, in alcuni concorrenti dell'ostilità nei suoi confronti. Non perché provo goduria. Tutti si stanno accorgendo, vips e non vips, della persona che sei. Hai rispolverato un gossip almeno vecchio di 3 anni per riuscire a far parlare di te per raccimolare quei 4 - 5 followers. Spero che ti calino, piano piano, la gente si sta accorgendo che sei una persona, costruita, falsa, venderesti qualsiasi cosa pur di fare televisione, con le tue modalità. Scelte di vita. Cominciamo a diventare un po' troppi. Io, Ivan, il tuo ex, addirittura ci hai provato anche con Luca Onestini (prendendo un bel due di picche), ogni persona che si avvicina ad un reality hai sempre la parola pronta per screditare qualsiasi tipo di persona dell'universo maschile. Sei omofoba. Mi hai chiamata Morena Sciacalla. Ivan c'era questa parvenza che fosse gay. Sei non solo Ivana Trump ma anche Claudia Schiffer. Se uno non ci sta con te passa automaticamente dall'altra parte. Ti senti veramente una sgnacchera pazzesca. Ogni uomo che incontri si prostra ai tuoi piedi. L'importante è 'Crederci sempre e mollare mai'. Tu non stai mollando la presa. Ti stai auto distruggendo e ti stai rendendo un po' ridicola. Dopo tutto quello che mi hai detto, esiste un karma e ritorna indietro. Abbiamo notato la tua fame di visibilità, la tua voglia di non lavorare, il tuo dire 'Lavoro da quindici anni in tv' senza un ruolo ben definitivo, una mansione o una professione. Che cazzo fai in televisione, sputtani gli altri sperando ti ospitino per far parlare di te'".

