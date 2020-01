Uomini e Donne, Carlo litiga con Chiara, con Bruna (che si elimina) e con Lorenzo Riccardi (Video)

Di Fabio Morasca giovedì 16 gennaio 2020

Tante discussioni per Carlo, durante la puntata di oggi di Uomini e Donne.

Durante la puntata di oggi del Trono Classico di Uomini e Donne, Carlo ha litigato con parecchie persone.

La prima discussione si è scatenata con Chiara: il tronista ha accusato la corteggiatrice di aver sminuito il loro bacio e di non aver fatto nulla per dimostrargli il suo interesse. Durante l'esterna, Carlo ha definito Chiara una "mezza donna" e poi, correggendosi subito, le ha dato della "bambina" e la corteggiatrice, ovviamente, si è offesa.

Chiara, in studio, ha dichiarato che è stato Carlo il primo ad aver sminuito il loro bacio:

Ero rimasta ferita quando mi ha detto che il bacio, per lui, non contava. E quindi ho detto "Anche per me non conta", per una questione di orgoglio. Tu hai detto che potevi dirlo perché sei un uomo mentre io sarei una ragazza di pochi valori, secondo te... Non devo ringraziarti per il bacio.

Carlo ha replicato, ribadendo le sue perplessità:

Hai capito il motivo per cui stai qua oppure no? Sei sicura di stare qui? E invece sì, dovresti ringraziarmi. Io mi ero costruito delle idee su di te... Ma tu cosa pensi di aver fatto per me?

A questo punto della discussione, è intervenuta Bruna che si è scontrata con Carlo a causa dei toni utilizzati dal tronista durante l'esterna con Chiara:

Le hai dato della "mezza donna", ma come ti permetti?

Carlo ha risposto a Bruna in modo deciso:

Ma per quale motivo parli con me, scusa? Anche con te, Bruna, ti sono venuto incontro e non fai niente!

Bruna, quindi, ha deciso di autoeliminarsi:

Ma tu sei fuori di testa! Me ne vado io, non mi mandi a casa tu!

Lorenzo Riccardi ha criticato Carlo per aver rinfacciato a Bruna cose normali come essere andato a prenderla a casa e aver cenato con lei.

Carlo, poco dopo, ha anche risposto male a Chiara:

Sto parlando, non mi rompere le palle!

Carlo, ristabilita un po' di calma, ha ribadito il proprio pensiero:

Con Chiara, ho sempre fatto tutto io. I dettagli fanno la differenza. A me, non è mai arrivato niente. Ma pensi di aver ragione te?

Lorenzo Riccardi, però, si è scagliato contro Carlo, rimproverandogli i suoi comportamenti:

Se tu avessi una sorella e la vedessi con uno come te che la tratta così, che faresti? Con me, non ti alzare in piedi! Non mi fai paura! Non fare il fenomeno! Abbassa la cresta! Svegliati e poi puoi parlare! Sei un bambacione! Lo pensano tutti e non te lo dice nessuno! Dormi in piedi e hai 30 anni, svegliati!

Anche Cecilia, per la cronaca, ha avuto qualcosa da ridire, per l'arrivo di Marianna, nuova corteggiatrice ("E' arrivata Miss Sobrietà!").

Carlo, poco dopo, ha chiesto scusa a Chiara quando quest'ultima stava per lasciare lo studio.

Non riuscendo a terminare il discorso, però, Chiara ha salutato Maria De Filippi e se n'è andata.