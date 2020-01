Uomini e Donne, Giovanna reagisce male dopo l'esterna di Giulio e Giulia: "Ma come ti permetti a giudicare la mia famiglia?" (Video)

Durante la puntata di oggi, giovedì 16 gennaio 2020, del Trono Classico di Uomini e Donne, sono andate in onda le nuove esterne di Giulio con le sue due corteggiatrici, Giovanna e Giulia.

Giovanna, prima della messa in onda delle esterne, ha chiesto scusa al tronista per i suoi recenti comportamenti:

Giovanna, però, ha "avvertito" ugualmente Giulio:

Giulio, invece, si è mostrato soddisfatto per il fatto di aver vissuto due esterne "piene".

Nell'esterna con Giovanna, il tronista e la corteggiatrice hanno provato a chiarirsi su alcune cose, scambiandosi baci e lunghi abbracci.

Giulia, in studio, ha commentato così:

Non so più che pensare... E' la prima volta che li ho visti più complici. Devo guardare solo il mio, da ora in poi.

Giulia è stata accusata da Gianni Sperti e anche da Lorenzo Riccardi di essere troppo tranquilla. Anche Giovanna ha espresso lo stesso dubbio.

Giulia ha replicato così:

Io non sono tranquilla, non sono sicura di essere la scelta.

Durante l'esterna con Giulia, invece, Giulio ha conosciuto i genitori della corteggiatrice, avendo un confronto un po' acceso con il padre. Giulia ha parlato della storia d'amore dei suoi genitori, facendoli commuovere, sottolineando i tanti sacrifici che hanno fatto. Al termine dell'esterna, Giulia e Giulio si sono baciati.

Tina Cipollari si è complimentata per l'esterna e anche Giulio ha sottolineato il bel momento:

Giovanna, però, ha commentato con sarcasmo:

Perché non siete rimasti lì? Non devo ricominciare? Io faccio quello che voglio... Fai delle esterne che sono follia pura.

Giulio, quindi, ha proceduto con un paragone tra i due incontri avuti con le famiglie, accusando la famiglia di Giovanna di averlo accolto con freddezza. La corteggiatrice non ha reagito bene:

Ma come ti permetti? L'hai vista una volta e non la vedrai più, la mia famiglia. Come ti permetti di fare questi paragoni tra famiglie? Faccio di tutto per togliermi le insicurezze... Ti vaneggia il cervello, ma vai affanc*lo!