Selvaggia Roma attacca Eliana Michelazzo: l'accusa sui social

Di Marco Salaris mercoledì 15 gennaio 2020

Botta e risposta tramite Instagram. Il rapporto d'amicizia fra le due è giunto al capolinea: cosa è successo.

Selvaggia Roma e Eliana Michelazzo una volta amiche, ora acerrime nemiche. Il rapporto d'amicizia tenuto vivo anche durante la bufera del caso Prati/Caltagirone (nella quale l'ex agente della showgirl era stata coinvolta) si è definitvamente spezzato. La causa principale della rottura a detta di Eliana è stata provocata da Selvaggia Roma, accusata di aver avuto un flirt con il suo ex fidanzato Daniele Bartolomeo mentre l'uomo stava insieme alla Michelazzo.



Sono rimasta malissimo, perché era una persona che viveva a casa con me e comunque mi è stata vicina in tutto il periodo brutto della mia vita e per me questa è stata una grande pugnalata - ha affermato tramite Instagram - lei essendo una mia amica, essendo una persona che ha visto quanta sofferenza ho avuto e quanto mi piaceva lui, poteva evitare di sentirlo e di starci a letto.

Le voci all'orecchio di Eliana erano arrivate già da tempo, ma lei non dette peso poiché credeva che niente fosse vero:



La cosa peggiore è che io quando ho scoperto tutto, le ho chiesto anche i messaggi e lei ha cancellato tutto. Ovviamente lei ha cercato di farsi perdonare e io sono stata buona e carina perché stava in casa con me e non mi andava di cacciarla di casa perché io non sono questo tipo.

In conclusione, Eliana non ha nessuna intenzione di riappacificare con la sua ormai ex amica:



Fatti la tua vita, le tue cose. Come ti ho dato una mano io, me l’hai data tu, quindi perché pugnalarmi così alle spalle? Fatti la tua vita, fatti le tue cose, ma sparisci dalla mia vita! Sparisci, che schifo! Potresti dire che sei andata a letto con lui perché la storia era finta, ma tante persone possono dire che io andavo a dormire da lui.

La replica da parte di Selvaggia Roma non si è fatta attendere, attraverso le sue Instagram stories attacca duramente:



Tu e il ragazzo che dicevi di frequentare non stavate insieme. Eri convinta solo tu. Sei stata ossessionata da lui, sei stata invadente, lo hai convinto ad andare in tv facendogli il lavaggio del cervello! Non accettavi il fatto che potevo piacergli io! Sei una persona che mette zizzania, cattiva! Sei una s*****a, fatti curare!

In seguito Selvaggia ha aggiunto un altro carico di accuse:



Sei una persona di m***a. Non voglio più avere niente a che fare con te. Soprattutto dopo aver visto le tue chiacchiere dietro le mie spalle. Non ero tua ospite ma non ti pagavo l'affitto a differenza tua che hai fatto un casino e hai avuto lo sfratto. Ti compravo la spesa quando eri in difficoltà. Le mutande? Cara str***a quando le stendevamo erano sullo stesso stendino. Ps. Ma poi cosa c'entra? Adesso sono anche ladra di mutande! Ti prego fatto aiutare!