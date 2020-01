Francesca Cipriani, "preferisco essere quella bella piuttosto che quella brava"

Di dr. apocalypse martedì 14 gennaio 2020

Francesca Cipriani ricorda l'esperienza de La Pupa e il Secchione, da 'concorrente'.

10 anni fa, era il 2010, Francesca Cipriani diventava celebre grazie alla seconda edizione de “La pupa e il secchione”, da una settimana tornato in onda su Italia 1 con il titolo “La pupa e il secchione e viceversa”. Proprio la Cipriani, ex naufraga dei famosi, affianca Paolo Ruffini in qualità di co-conduttrice, con lo share della prima puntata che ha premiato programma e conduttori. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, Francesca ha confessato di essere stata corteggiata, in passato, da autentici secchioni.

Certo che sì. Il mio primo fidanzato lo era. E non l’ho mai scordato: d’altronde con il primo amore succede sempre così. Nel mio caso, posso dire che era un genio. Non scherzo, era bravissimo, negli studi, nella vita. Comunque attenzione: non tutti i secchioni sono uguali. Ce ne possono essere alcuni che in realtà sono dei “pupi latenti”. E negli anni finiscono per togliersi gli occhiali, fare la ceretta e diventare dei veri fusti.

Ma anche la Cipriani, chi l'avrebbe mai detto, a scuola era uno squalo.



A scuola non ero male. Se andate a parlare con i miei ex professori scoprirete che ero bravissima: avevo otto in quasi tutte le materie. Alla faccia degli stereotipi. Però la mia rivincita è anche essere pupa. La vita da prima della classe può essere dura: si può essere presi di mira o essere vittime di bullismo. Nel mio caso sbocciare come una bellezza è stata una rivincita. Ognuno può pensarla come vuole, ma dietro c’è sempre una storia. Bisogna considerare tutto il percorso di una persona: io non ho problemi a dire che preferisco decisamente essere quella bella piuttosto che quella brava.

