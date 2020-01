Harry e Meghan, la Regina dice sì alla loro nuova vita

Di Marcello Filograsso martedì 14 gennaio 2020

Dalle prime dichiarazioni ufficiali sarebbe stato approvato un periodo di transizione

La Regina Elisabetta non aveva assolutamente voglia di un altro scandalo a corte come quello che aveva coinvolto il figlio Andrea nel caso Weinstein: l'uscita di Meghan ed Harry dalla famiglia reale avverrà. Lo ha deciso la sovrana dopo il vertice a Norfolk con il principe Carlo, William e appunto il principe Harry, che la scorsa settimana ha annunciato di rinunciare ai titoli per mantenersi autonomamente con Meghan Markle.

Si legge in un comunicato ufficiale della regina:



“Dopo discussioni molto costruttive il principe Harry e la moglie Meghan potranno dividere il proprio tempo tra Regno Unito e Canada per un periodo di transizione perchèio e la mia famiglia”sosteniamo totalmente il loro desiderio di farsi una nuova vita, anche se avremmo preferito che rimanessero pienamente parte della famiglia realerispettiamo e comprendiamo il loro desiderio di vivere una vita più indipendente pur rimanendo parte importante della nostra famiglia”.

In realtà non è che sia tutto risolto: nella dichiarazione è omessa la questione dei titoli reali, che tuttavia, dal comunicato, pare non verranno tolti ai duchi di Suxxex, che dunque adesso dovrebbero avere la chance di mantenerli e intanto fare soldi da imprenditori.Inoltre Elisabetta evidenzia che Harry e Meghan “hanno già espresso il desiderio di rinunciare ai fondi pubblici”. In chiusura dice: “Ci sono molte vicende ancora da sistemare e ci sarà ancora del lavoro da fare e decisioni da prendere nei prossimi giorni”.

La Regina fa riferimento, oltre alla questione dei titoli nobiliari, anche al tema dei soldi che il figlio Carlo assegna ogni anno ai propri figli tramite lo sfruttamento dei possedimenti dei Windsor. Infine, resta da vedere che cosa accadrà con la sicurezza - ossia chi pagherà per la protezione di Harry e Meghan- e anche la tassazione, che è di norma agevolata per i Windsor, oltre i periodi di residenza in Gran Bretagna e Canada, e via discorrendo.

Tuttavia, Meghan e Harry hanno ottenuto l’approvazione della nonna per cambiare vita dopo l’annuncio clamoroso della scorsa settimana.

Foto: account Instagram @sussexyroyal