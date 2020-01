Grande Fratello Vip 4, Paola Caruso contro Ivan Gonzalez: "Lui in tv grazie a me"

Di Marcello Filograsso martedì 14 gennaio 2020

L'ex Bonas di Avanti Un Altro: "State attente, perché lui fa così, fa finta di sedurvi e poi vi molla solo per avere visibilità in tv".

Sono parole al vetriolo quelle di Paola Caruso, l'ex Bonas del game show condotto da Paolo Bonolis Avanti un Altro! che attacca Ivan Gonzalez, attualmente recluso nella casa del Grande Fratello Vip 4.

La ragazza si è sfogata sulle sue Instagram Stories, descrivendo Gonzalez come un approfittatore che seduce le ragazze per poi mollarle e ottenere successivamente visibilità in televisione. La Caruso sostiene che se non fosse stato per lei, che lo ha conosciuto all'interno del reality show Supervivientes, la versione iberica de L'Isola dei Famosi, il modello spagnolo non sarebbe mai approdato sul piccolo schermo nostrano, da Temptation Island Vip, dove ha sedotto Valeria Marini (ma i due sono rimasti amici) e come tronista a Uomini e Donne:



"Volevo chiarire quanto successo ieri riguardo al ‘serpente velenoso’ che mi ha dato Ivan. Io l’ho conosciuto a Supervivientes dove ha finto di sedurmi, pugnalandomi alle spalle, votandomi, accusandomi e facendomi passare come una persona orribile. Io però l’ho perdonato, ho creduto nel nostro rapporto, nella nostra amicizia".

L'affondo della Caruso è continuato:



"Lui è venuto in Italia per me la prima volta. Lui non era mai stato qui e ha cercato di farsi conoscere, perché lui per questo è venuto. Infatti dopo quello, ha fatto il suo percorso. Ed è per questo che è al Grande Fratello. E non ci sarebbe se non fosse stato per la sottoscritta".

Infine, la Bonas si è sentita in dovere di lanciare un monito alle ragazze del reality:

"State attente, perché lui fa così, fa finta di sedurvi e poi vi molla solo per avere visibilità in tv. Non è la prima volta che lo fa. Già lo ha fatto 3 o 4 volte anche in Spagna”.

Foto: account Instagram Ivan Gonzalez