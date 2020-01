Luigi Mario Favoloso: la lettera di mamma Loredana a Pomeriggio 5 (video)

Di Sebastiano Cascone lunedì 13 gennaio 2020

La lettera di Loredana Fiorentino, la mamma di Luigi Favoloso, a Pomeriggio 5

Loredana Fiorentino, la mamma di Luigi Mario Favoloso, scomparso, ormai, da 15 giorni, da Torre Del Greco (Na), ha scritto una lettera a Barbara d'Urso, letta oggi nel corso di 'Pomeriggio 5', per chiarire alcuni punti oscuri della vicenda. Ecco il testo integrale della missiva:

"Nina Moric, prima che la notizia della scomparsa arrivasse a tutti i media, non ha mai fatto cenno di queste presunte violenze da parte di mio figlio. Inoltre, prima di andare via, Luigi Mario continuava ad avere contatti con la Moric: ricordo che, a proposito di Capodanno, mi confidò che Nina gli aveva chiesto di trascorrerlo con lei in modo da chiarirsi. Cara Barbara, le pare l'atteggiamento di una donna maltrattata? Io conosco mio figlio, non è mai stato un ragazzo rissoso. L'unica volta che ha avuto una rissa per difendere una ragazza: in quella occasione, ha rifiutato anche interviste, partecipazioni a programmi televisivi proprio perché non è affatto una persona in cerca di notorietà. Credo che la Moric stia creando un vero e proprio complotto contro mio figlio. Il motivo? La verità che venga fuori la verità pubblicamente, cioè i motivi per cui è avvenuta la famosa lite prima che lui scegliesse di andare via e venire a Napoli. Altro che buttato fuori! I messaggi costruiti ad arte dalla Moric non hanno alcun senso. L'appello a mio figlio è di tornare il primo possibile o quanto meno di mettersi in contatto con me, in modo da riuscire a ricostruire la verità con le prove opportune che credo lui abbia. E' suo diritto raccontare la propria versione dei fatti anziché fare un processo dove si ascolta solo una campana. Spero ritorni al più presto per intraprendere un'azione legale, per difendersi e denunciare queste assurde calunnie andate in onda davanti a milioni di italiani.

In fede

Loredana Fiorentino".