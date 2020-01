Harry e Meghan, Regina Elisabetta convoca vertice di famiglia

Di Marcello Filograsso domenica 12 gennaio 2020

La sovrana britannica vuole decidere in pochi giorni il futuro degli ormai ex duchi di Sussex.

La Regina Elisabetta ha convocato un vertice di famiglia fissato per domani per decidere quale collocazione avranno Harry e Meghan Markle all'indomani della rinuncia ai loro ruoli all'interno dei Windsor.

Al meeeting, che avrà luogo presso il castello di Sandringham - Norfolk, Inghilterra orientale - prenderanno parte Harry, il fratello William e il principe Carlo. Stando a fonti vicine alla famiglia reale, verranno analizzate "diverse possibilità" per uscire dall'impasse.

Meghan sarebbe volata già in Canada per la sua nuova vita e il secondo a Londra ad occuparsi dei contatti con i vertici della casa reale britannica per vagliare i termini dell'uscita che la giovane coppia ha scelto. Resta comunque misterioso come si possa uscire - nonostante la volontà della regina Elisabetta che lo si faccia nel giro di pochi giorni - e su quale sia la strada che Harry e Meghan vogliano intraprendere per quella indipendenza anche economica che desiderano.

La notizia diffusa dal Times vuole che Meghan Markle abbia già firmato un contratto con la Disney, sulla base del quale presterà la voce ad una delle produzioni del colosso americano. La duchessa di Sussex ha tuttavia preteso che il compenso andasse in beneficenza, a favore di Elephants Without Borders, un'associazione che tutela gli animali dal bracconaggio. L'accordo sarebbe stato firmato nelle scorse settimane e, stando al Times, la registrazione è già stata realizzata.

Un altro rumor più nostrano vuole invece che Meghan partecipi come ospite internazionale al Festival della Canzone italiana a Sanremo in programma dal 4 all'8 febbraio su Rai1. Secondo Trash Italiano, nell'ospitata potrebbe essere coinvolto anche il marito scissionista.

Foto: account Instagram @sussexroyal