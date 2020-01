Johnny Depp: oggi, Instagram, età

Di Marcello Filograsso sabato 11 gennaio 2020

Conosciamo meglio l'interprete di Jack Sparrow in Pirati dei Caraibi, ospite di Maria De Filippi a C'è Posta per Te.

Sarà Johnny Depp l'ospite internazionale della puntata di esordio di C'è Posta per Te, il people show di Maria De Filippi in onda da stasera su Canale 5 in prima serata (gli altri sono Mara Venier e Francesco Totti).

Conosciamo meglio quindi l'attore che è diventato noto in tutto il mondo per aver interpretato Jack Sparrow in Pirati dei Caraibi, soprattutto per quanto riguarda la sua vita privata. Il suo curriculum amoroso è infatti lungo: in 56 anni vanta fidanzamenti con Sherilyn Fenn, Jennifer Grey, Winona Ryder e con la supermodella Kate Moss. Dal 1983 al 1986 è stato invece sposato con la make-up artist Lori Anne Allison.

Nel 1998 comincia una storia con l'attrice e cantante francese Vanessa Paradis da cui ha avuto due figli: Lily-Rose Melody e John "Jack" Christopher Depp III . Nel giugno 2012, dopo 14 anni di convivenza, la relazione giunge al capolinea.

Ma è con l'attrice Amber Heard dal 2012 al 2016 la relazione più tormentata. Nel febbraio 2015 i due si sposarono con una cerimonia civile nella casa dell'attore a West Hollywood, Los Angeles, invece i festeggiamenti si tennero nel weekend, sulla spiaggia di Little Hall's Pond Cay, l'isola delle Bahamas di proprietà dell'attore.

Nel maggio 2016 tuttavia, dopo soli 15 mesi di matrimonio, la Heard vuole divorziare da Depp dichiarando di aver subito violenze fisiche quando lui era ubriaco. La vicenda risulta controversa e la coppia conclude le pratiche del divorzio nel gennaio 2017. Nel 2019 l'attore accusa la ex moglie di adulterio e diffamazione e sporge denuncia chiedendo un risarcimento totale di 50 milioni di dollari, oltre a parlare di maltrattamenti.

Oggi Depp è tornato single: è infatti da poco finita la relazione con la ballerina e cubista 24enne Polina Glen. A quanto pare a troncare sarebbe stata lei, stanca delle attenzioni riservate alla coppia.

Il profilo Instagram di Johnny Depp è molto attivo: l'attore vanta sul social 830mila follower.

Foto: account Johnny Depp