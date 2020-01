Sanremo 2020, Piero Pelù: capelli, matrimonio, figlie

Di Giulio Pasqui venerdì 10 gennaio 2020

Piero Pelù è tra i cantanti Big in gara alla 70esima edizione del Festival di Sanremo. Il rocker fiorentino, classe 1962, è stato scelto da Amadeus per esibirsi sul palco del teatro Ariston con il brano Gigante. Questa sarà la sua primissima volta al Festival in gara. Nel 2001 è salito sul palco della kermesse, ma soltanto come ospite. Ha fatto il bis nel 2018 per duettare con Claudio Baglioni sulle note de Il tempo di morire per omaggiare Mogol e Battisti.

Il frontman dei Litfiba è felicemente sposato con Gianna Fratta. La celebrazione è avvenuta a settembre 2019 a Palazzo Vecchio, a Firenze, alla presenza del sindaco Dario Nardella. "Benvenuta a Gianna nella mia/nostra tribù , donna sensibile, razionale e grande lavoratrice. Ne faremo e vedremo delle belle, ragazzacci!", ha scritto in quell'occasione. La moglie di Piero Pelù è una delle direttrici d'orchestra più celebri in Italia, oltre che la prima donna ad aver diretto i Berlineer Symphoniker e il concerto di Natale in Senato. Si sono conosciuti nel 2016 tramite amici comuni.

Piero Pelù ha (ben) tre figlie, avute da due compagne diverse: Greta e Linda (classe 1990 e 1995, avute dalla sua prima relazione, Rossella) e Zoe (nata nel 2004 dalla compagna dell'epoca, Antonella Moro Bundu), che lui ha spesso definito "piccole streghe". "Con loro c’è stata la svolta: ho abbandonato la fase autodistruttiva e ho recuperato la razionalità e il rispetto per la mia vita", ha dichiarato Pelù, parlando del periodo in cui è riuscito a disintossicarsi dal tunnel di droga e alcol. Nel 2017 è diventato nonno di Rocco grazie alla primogenita Greta. Già, perché il rocker è anche nonno. Il suo manager è Andrea, suo fratello di due anni più grande. Si è sempre dichiarato ateo agnostico, ma anche devoto a Santa Sarah. Creano molta curiosità anche i capelli di Piero Pelù. Lui a Le Iene, forse scherzando (o forse no), ha dichiarato: "Li lavo una votla all'anno".