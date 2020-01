Grande Fratello Vip 4, Antonella Elia contro Fedez e Chiara Ferragni: "Il video con la pole dance? Terribili, simpatici zero!" (Video)

Di Fabio Morasca venerdì 10 gennaio 2020

Dentro la casa del GF Vip 4, Antonella Elia non le ha mandate a dire ai Ferragnez a causa di un loro video ironico sulla pole dance.

E' un'Antonella Elia scatenata, quella che stiamo vedendo in queste prime ore di Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini, tornato in onda su Canale 5, mercoledì scorso, in prima serata.

Dopo aver svelato retroscena "scomodi" riguardanti Pechino Express, il reality game di Rai 2 al quale ha preso parte in passato, e dopo aver proposto ironicamente di spogliarsi per battere la concorrenza de Il Cantante Mascherato, lo show di Milly Carlucci che avrà inizio stasera su Rai 1 e che sfiderà la seconda puntata del GF Vip 4, la Elia ha sparato a zero su Fedez e Chiara Ferragni, facendo riferimento ad un loro video ironico nel quale praticavano la pole dance.

Quel video non è piaciuto affatto ad Antonella Elia che non ha usato mezzi termini per stroncare i Ferragnez, affermando che la pole dance è una cosa seria:

Scorrendo sui social, vado e scorro ad un certo punto vedo la Ferragni e Fedez, terribili. Simpatici zero. La pole dance è una cosa seria. Ma proprio simpatici zero, patetici. Quel babbuino si attaccava a 'sto palo e quella ragazza faceva un movimento orrendo. Due che fanno gli influencer e che si postano su Instagram... Era orrendo.

Fedez, che come avete letto è stato definito dalla Elia "un babbuino", e Chiara Ferragni sono stati difesi, per quanto possibile, da Clizia Incorvaia e da Paola Di Benedetto. La Elia, infatti, ha proseguito imperterrita con la critica fino a quando la regia non ha staccato l'inquadratura:

Non era simpatica la cosa, ve lo giuro. Lei lo faceva per far vedere che faceva pole dance! Ve lo giuro, non dite caz*ate. Col pantaloncino...