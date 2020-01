Grande Fratello Vip 2020, le quote scommesse sul vincitore

Di Sebastiano Cascone giovedì 9 gennaio 2020

Chi vincerà la quarta edizione del Grande Fratello Vip 2020 per gli scommettitori

Ieri sera, mercoledì 8 gennaio 2020, è partita ufficialmente, l’edizione 2020 del Grande Fratello Vip. Quest’anno i concorrenti in gara sono 23, tra i più famosi Michele Cucuzza e Antonella Elia, ma anche ex gieffini come Pasquale Laricchia e Patrick Pugliese. I bookmaker hanno già dato le loro quote per il vincente del Grande Fratello Vip e il sito superscommesse.it ha stilato la classifica dei favoriti per la vittoria del reality show. In pole position per la vittoria c’è il cantante Pago quotato a 5.50; con la stessa quota, troviamo la showgirl Antonella Elia, sul podio dei favoriti anche Patrick Pugliese, con una quota che vale 6 volte la posta. Poche le possibilità di vittoria per Clizia Incorvaia, Rita Rusic e Barbara Alberti, per loro le quote oscillano anche oltre il 30.00.

Attenzione ad alcuni concorrenti che seppur non tra i favoriti, sono molto amati dal pubblico. E' il caso di Antonio Zequila quotato a 12.00 così come Adriana Volpe, e con una quota che vale 10 volte posta occhio anche a Pasquale Laricchia.