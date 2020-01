Grande Fratello Vip 2020, Taylor Mega vs Antonella Elia: "E' l'entrata che meritavi" (video)

Di Sebastiano Cascone giovedì 9 gennaio 2020

Lo scontro a distanza tra Antonella Elia e Taylor Mega

Taylor Mega, ieri sera, mercoledì 8 gennaio 2020, ha commentato l'ingresso di Antonella Elia nella casa della quarta edizione del 'Grande Fratello Vip'. L'amatissima conduttrice, infatti, non è entrata dalla porta principale ma dal tugurio suscitando l'ironia della influencer.

"E' l'entrata che meritavi"

Le due primedonne della tv si sono scontrate più volte da Chiambretti e Barbara D'Urso. Chissà se il Grande Fratello, nelle prossime settimane, concederà alle due 'nemiche' di chiarirsi una volta per tutte, a favore di telecamere?!

Antonella Elia - scheda

Star di programmi cult degli anni Novanta come La Corrida, Non è la Rai e La Ruota della fortuna. Nella sua carriera ha collaborato con professionisti come Corrado, Mike Bongiorno, Raimondo Vianello e Alberto Castagna. Negli anni ha avuto anche diverse esperienze a teatro. In tv ha partecipato come concorrente a L’Isola di Famosi, due volte (vincendo la seconda volta), Pechino Express e Tale e Quale Show