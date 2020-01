Grande Fratello VIP 2020, Serena Enardu in studio per Pago: "Finché non risolviamo, non potrà mai ricominciare a vivere"

Di Marco Salaris mercoledì 8 gennaio 2020

Confronto in vista per la coppia separata a Temptation Island VIP?

L'avventura di Pago al Grande Fratello VIP inizia con un primo colpo di scena che inevitabilmente tocca le sue ultime vicende amorose con Serena Enardu. La coppia si è lasciata alla fine della loro recente esperienza a Temptation Island VIP pochi mesi fa, l'ex compagna del cantante è stata invitata in studio da Alfonso Signorini per parlare della travagliata storia interrotta:



Punti in sospeso ce ne sono. Mi sono chiarita tanto. Dopo la bufera, non ero lucida. Oggi sono più lucida ma ho tanti punti in sospeso. Ci siamo incontrati subito dopo Temptation. Ci siamo visti due giorni di seguito. Eravamo stravolti. Quei confronti non sono mai stati utili. Era una storia che meritava di finire in un altro modo. Fino a poco tempo fa, difficilmente ammetto di aver sbagliato qualcosa.

Non appena entrato, Pago è stato portato nella stanza dei led dove il conduttore gli ha mostrato le immagini tratte dall'ultimo infuocato falò di confronto che ha portato alla fine della loro storia durata 5 anni. Al termine della visione, con una certa difficoltà dice:



Io ho fatto di tutto per non vedere le immagini del falò mio e di Serena, l'ho vissuta male. A vederle adesso non mi fa lo stesso effetto di prima, al tempo c'è stata sia rabbia e dolore. La rabbia è passata ma ricordare cosa è successo non mi fa molto piacere. Non nego che ho ancora un forte sentimento per lei, ma preferisco ricominciare da me.

Interpellata nuovamente in studio, Serena commenta a caldo la reazione del suo ex fidanzato:



E' comprensibile, ha voglia di riniziare giustamente. Solo dopo un po' mi sono messa nei suoi panni, anche io sono uscita dal programma molto arrabbiata, poi è passata. Finché non si risolvono i problemi tra noi due non potrà mai ricominciare a vivere.

Intanto è stato aperto un televoto nella quale il pubblico stabilirà se Serena e Pago dovranno avere un incontro chiarificatore oppure no, ma soprattutto se la Enardu potrà stare nella casa per una settimana. Insomma, per il cantante potrebbe ancora non esser finita qua.