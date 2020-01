Paolo Ciavarro: età, genitori, fidanzata, chi è

Di Federico_40 mercoledì 8 gennaio 2020

Paolo Ciavarro è uno dei concorrenti del 4° Grande Fratello Vip.

Eleonora Giorgi su Paolo Ciavarro: lo pagano pochissimo e per arrotondare lavora fino a sera. La replica: 'Ha le traveggole' L'attrice rivela un retroscena sulla futura collaborazione del figlio con Maria de Filippi Dopo aver visto da casa l'ingresso della madre Eleonora Giorgi, nel 2018 concorrente, toccherà al 29enne Paolo Ciavarro prendere parte alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, in onda da stasera su Canale 5. Figlio della Giorgi e di Massimo Ciavarro, con cui partecipò nel 2013 alla seconda edizione del reality Pechino Express, Paolo è ormai un 'volto Mediaset' da anni, spaziando tra Forum, dal 2014, e Amici, dal 2017.

Ex calciatore in erba, con maglia della Roma e sogno Manchester City purtroppo per lui sfumato, Ciavarro si è laureato in Economics and Business all’Università LUISS di Roma, lavorando poi in uno studio di elaborazione di dati e di servizi contabili.

Molto attivo sui social, con oltre 118.000 follower Instagram, è stato a lungo fidanzato con Alicia Bosco, lasciata nel 2018, come confessato dallo stesso Paolo a Pomeriggio Cinque: “Sì, sono un conservatore: prima il matrimonio e poi i figli. Ma prima ancora devo trovare la persona giusta”. “Mi sono lasciato un anno fa dopo cinque anni di relazione, eravamo al punto di decidere quale tipo di progettualità intraprendere e abbiamo deciso consensualmente di separarci. Ora sono felicemente single”.