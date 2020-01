Antonio Zequila: età, fidanzata, carriera, chi è

Di Marco Salaris mercoledì 8 gennaio 2020

Curiosità, gossip, vita privata di Antonio Zequila concorrente del Grande Fratello Vip 2020

Antonio Zequila è uno delle concorrenti della quarta edizione del'Grande Fratello Vip' in partenza, oggi, mercoledì 8 gennaio 2020, in prima serata, su Canale 5, con la conduzione di Alfonso Signorini e gli interventi in studio di Pupo e Wanda Nara. Conosciamolo meglio:

Nasce ad Atrani in Campania il 1° febbraio 1964, sta per compiere 56 anni, è del segno dell'acquario ed è un attore con numerosi ruoli in fotoromanzi e fiction a cavallo tra gli anni '80 e '90. Si ricordano inoltre ruoli in Centovetrine, il cult College, il maresciallo Rocca e Carabinieri. Ha avuto esperienze anche in campo teatrale.

Ha partecipato ad un reality show, nel 2005 all'Isola dei Famosi dove venne eliminato dopo otto puntate mentre nel 2011 avrebbe dovuto partecipare a Uman - take control ma dato il flop del programma e quindi la sua chiusura, non ha potuto ufficialmente parteciparci.

Antonio Zequila viene ricordato anche per un episodio clamoroso accaduto nel 2006 quando fu protagonista di una forte discussione con Adriano Pappalardo durante una puntata di Domenica IN condotta da Mara Venier, episodio che costò caro alla conduttrice che vide sospesa la sua trasmissione per alcune settimane.

Al momento Zequila è single, ma in passato ha avuto una storia con la dentista Ines Muriel dalla quale si è separato nel 2018. Tra i suoi flirt si parla anche di una tresca con Ivana Trump, ora compagna di Rossano Rubicondi.