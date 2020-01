Luigi Favoloso scomparso, la mamma Loredana: "Sono preoccupata"

Di Sebastiano Cascone mercoledì 8 gennaio 2020

La testimonianza di mamma Loredana dopo la scomparsa del figlio Luigi Favoloso

Loredana Fiorentino, mamma di Luigi Favoloso, scomparso, da Torre Del Greco, lo scorso 29 dicembre 2019, è intervenuta, oggi, mercoledì 8 gennaio 2020, a 'Storie italiane' per ricostruire gli ultimi istanti del figlio prima del silenzio, che dura ormai da 2 settimane:

Mamma: "Quando è tornato a casa mi ha detto che aveva litigato con la sua fidanzata famosa. Questo mi sembra una cosa molto ridicola. Come si fa a non nominarla? Ho chiamato tutti i suoi amici storici, nessuno lo sente. Qualcuno ha ricevuto solo un messaggio di auguri a Natale, ma molto freddo. Sono preoccupata perché marachelle del genere non le ha mai fatte".

Nel corso dell'ultima puntata, è intervenuta anche Veronica Satti che ha conosciuto l'imprenditore campano durante la partecipazione all'ultima edizione del 'Grande Fratello':

Satti: "Io ho sentito Favoloso prima di partire per gli States ovvero nella seconda settimana di novembre quando aveva già litigato con la sua fidanzata. Mi chiedeva dove fossi, se ci si poteva incontrare per parlare. Ma io ero già tornata a Genova dove abito. L'ho sentito e gli ho chiesto: 'Adesso come stai?'. e lui mi ha risposto: 'Si tutto bene'. Ci facciamo gli auguri il 26 dicembre. Mentre ero negli Stati Uniti, Loredana mi manda un messaggio, era preoccupatissima. Non ha fatto questo per ribalta televisiva. Ha fatto un reality, non è mai stato sotto i riflettori. Esiste l'allontanamento volontario. E' una cosa per attirare l'attenzione. In questo momento, secondo me, non è lucido. Quello che chiedo a lui di farci sapere qualcosa".