Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: “Siamo stati cacciati”

Uno spiacevole inconveniente per Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò: la coppia, resa celebre dal GF Vip 5, avrebbe dovuto prendere parte a Una cena con delitto in un noto ristorante milanese ma poi, a causa di un errore nella prenotazione, sarebbe stata bloccata all’ingresso del locale. “Non vi ho detto nulla sulla cena con delitto perché non c’è stata. Siamo stati cacciati all’ingresso perché ho avuto un’incomprensione con il signore che mi ha fatto prenotare”, ha confessato il figlio di Walter Zenga ai fan dei social, mentre Rosalinda ha confermato che tra il fidanzato e la persona incaricata di prendere le prenotazioni sarebbe scoppiata una furibonda lite e che sarebbero stati cacciati dal locale. Per consolarsi della serata naufragata, l’attrice e il fidanzato si sarebbero diretti verso un altro ristorante, e lì si sarebbero concessi una piacevole cena insieme.

Rosalinda Cannavò e Andrea: l’amore

Tra qualche settimana Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò festeggeranno il loro primo anniversario. La coppia si è incontrata per la prima volta nella casa del GF Vip 5 e per amore del figlio di Walter Zenga l’attrice ha lasciato il fidanzato storico Giuliano Condorelli (che, proprio durante la sua partecipazione al reality, le aveva proposto di andare a convivere). Oggi la storia d’amore tra i due procede a gonfie vele nonostante le ipotesi delle malelingue.