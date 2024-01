Torneranno insieme Perla Vatiero e Mirko Brunetti? Intanto lei legge di nuovo una sua lettera e si emoziona. I fan sognano.

Dopo essersi lasciati a seguito della partecipazione a Temptation Island, tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti qualcosa sembra essere rimasto in sospeso. La breve partecipazione in contemporanea al Grande Fratello aveva fatto sognare i loro fan e in queste ore la ragazza è tornata a parlare proprio del rapporto con l’ex riaccendendo le speranze in vista del futuro.

Perla e la lettera di Mirko: torneranno insieme?

Al netto dell’uscita dal GF di Mirko, Perla è tornata a parlare di lui nella Casa. Dopo aver letto la lettera che il ragazzo le aveva mandato per il compleanno, la donna ha sfogato le sue emozioni con gli altri concorrenti.

“Una famiglia con lui? Sì, certo. Noi volevamo sposarci tra due anni. Lui voleva farmi la promessa a dicembre. Volevamo sposarci, stavamo andando a casa nuova prima di Temptation Island. Sono cinque anni che penso che sia lui, esclusivamente, l’uomo della mia vita. Se me lo chiedi adesso ti dico ancora di sì. Io ho amato lui. Potrebbe essere lui il padre dei miei figli, non ho amato un’altra persona, non amo un’altra persona”, ha spiegato Perla.

Confrontandosi sempre in camera con gli altri concorrenti, ed in particolare con Rosy e Stefano, la Vatiero ha aggiunto: “Penso che quando uscirò da qui ci rivedremo. Penso che entrambi meritiamo un confronto senza telecamere”.

E ancora: “Ricordiamoci che la mia storia di cinque anni non è nata sotto le telecamere. Penso che ci sia il bisogno di un confronto. Dobbiamo parlarci e stare insieme, senza questa situazione in mezzo. Deve essere qualcosa che rimane tra me e la persona che ho davanti”.

Moltissimi fan della coppia, rinominata Perletti sognano una reunion d’amore…

Di seguito anche un post su X con le parole della ragazza:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG