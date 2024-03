Possibili guai per Luis Sal, Gianluca Vacchi e altri influencer e creatori. La Guardia di Finanza indaga per una ipotetica maxi evasione.

Sarebbero nove gli influencer finiti nel mirino della Guardia di Finanza per redditi non dichiarati. Secondo quanto si apprende, infatti, le Fiamme Gialle avrebbero messo in piedi un’operazione che avrebbe permesso il recupero di ben 11 milioni di euro. Tra i nomi più noti figurerebbero anche quelli di Gianluca Vacchi, Luis Sal, Giulia Ottorini ed Eleonora Bertoli.

Gli influencer nel mirino del GdF

Secondo quanto si apprende da Fanpage, tra i più noti creatori digitali finiti nel mirino della GdF ci sarebbero Luis Sal, ex amico e collega di Fedez, ma anche l’imprenditore Gianluca Vacchi.

Stando alla Gdf, sarebbero nove in totale i creators coinvolti. In alcuni casi i diretti interessati erano completamente sconosciuti al fisco.

Da quanto si apprende, il modus operandi contestato agli attenzionati sarebbe stato quello di pubblicare non solo sui social, con le varie collaborazioni con azienda, ma anche tramite l’inserimento di contenuti su popolari siti d’intrattenimento per adulti come OnlyFans, in questo caso le due persone coinvolte sarebbero, appunto, Giulia Ottorini ed Eleonora Bertoli.

Nei casi di Sal e Vacchi, invece, le cifre dichiarate non sarebbero state quelle dei reali ricavi. La GfF avrebbe avrebbe chiesto loro cifre che rispettivamente si aggirerebbero intorno ai 7 e ai 2 milioni di euro.

La replica di Luis Sal

Al netto della vicenda, Sal ha voluto subito replicare per quanto riguarda la propria posizione. Tramite un filmato, lo youtuber ha detto: “Non sono un evasore“.

E ancora: “Ho sempre dichiarato tutto, ho sempre pagato tutte le tasse. Spesso in anticipo, a credito. Anch’io se mi vedessi per strada in questo momento mi tirerei uno schiaffo. Se mi vedete per strada, vi prego di non menarmi”, ha concluso con la sua solita ironia.

Di seguito anche un post su X di un noto account che ha ripreso la risposto dello youtuber alla vicenda:

