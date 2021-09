Gossip: le notizie del 23 settembre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi giovedì 23 settembre 2021

Il settimanale ‘Chi’, in edicola ieri, all’interno della rubrica ‘Chicche di gossip’, ha documentato la rottura tra Francesco Monte e Isabella De Candia dopo due anni d’amore (“E’ finita dopo due anni. Fatta una lunga pausa, i due si sono detti addio, anche se lui, sotto sotto, spera anche in un ritorno di fiamma”).

Nelle scorse ore, però, l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ ha smentito l’addio alla fidanzata con un commento lasciato al profilo Instagram del blog ‘Isa & Chia’:

Articolo fake e commenti di un degrado e una ignoranza inaudita. quanta povertà umana mamma mia. Pensate a vivere la vostra vita anziché vivere su ste minchiate.

Ilary Blasi pronta a lasciare le prime serate di Canale 5? Il gossip

In una lunga intervista, rilasciata questa settimana al magazine Mondadori diretto da Alfonso Signorini, Ilary Blasi, padrona di casa di ‘Star in the star’, ha svelato che, in un futuro non troppo lontano, potrebbe dedicarsi a nuovi impegni televisivi lasciando gli ambitissimi programmi in onda in prima serata:

>Soffro a fare le prime serate, di solito vado a letto alle dieci e dopo ogni prima serata in tv ci metto due giorni a riprendermi. Oppure faccio i riposini dopo pranzo come gli anziani. Ma da sempre faccio proprio fatica a fare tardi, da quando avevo vent’anni. Mi sa che devo cominciare a fare i programmi della mattina.

La confessione intima di Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip 6

Manuel Bortuzzo, finito sulla sedia a rotelle per una lesione al midollo osseo a seguito di una sparatoria, nelle scorse ore, si è lasciato andare ad una confessione molto intima all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 6‘: