Ennesima serie di critiche per il fisico ad Elettra Lamborghini che questa volta non ha risparmiato proprio nessuno. Lo sfogo.

Alcune recenti foto di Elettra Lamborghini in intimo hanno scatenato tantissimi commenti, di fan ma anche di haters. Diversi utenti non hanno approvato gli scatti dell’ereditiera e hanno deciso di mandarle messaggi anche in privato. Quello che non si sarebbero aspettati è che la donna reagisse pubblicando le loro parole e rispondendo per le rime…

Elettra Lamborghini, le critiche per il fisico

Sono state ore piuttosto movimentate sui social per Elettra Lamborghini che ha condiviso un post su Instagram con delle foto in intimo bianco che ne hanno messo in evidenza le curve importanti. Per alcuni, però, modificate con photoshop e dettate dai tanti ritocchi a cui la ragazza si sarebbe sottoposta. Ecco perché la diretta interessata ha voluto prendere in mano la situazione e rispondere.

“Ragazzi, riguardavo le mie foto e devo dire, gran cu**. Non male veramente”, ha detto in una storia la ragazza prendendo, inizialmente, in modo ironico le critiche. Poi, a seguito di alcuni commenti spiacevoli la situazione è degenerata.

Le risposte: volano insulti per tutti

La bella Elettra ha ricevuto tantissimi messaggi antipatici: “Sembri una bambola gonfiabile”, le ha scritto uno. La sua replica è stata fortissima: “Amore, quelle le usi tu per bombare. Si vede che ne usi talmente tante che hai perso la concezione della realtà […]”.

La Lamborghini ha poi insultato, ma con grande ironia, anche chi le aveva mandato messaggi molto offensivi e quindi ha spiegato la sua decisione di mostrare persino il nome di chi le aveva scritto: “Stasera ne ho per tutti…”, ha aggiunto.

Sarà riuscita l’ereditiera ha mettere a tacere tutti gli haters? Chi lo sa. Staremo a vedere come proseguiranno le prossime ore e se ci saranno nuove stories o insulti.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG