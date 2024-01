Lo scandalo legato al pandoro Balocco che ha coinvolto Chiara Ferragni ha generato una forte reazione anche dell’Estetista Cinica.

Le note vicende relative a Chiara Ferragni e allo scandalo del pandoro Balocco stanno facendo ancora molto parlare. Diversi i commenti che sono arrivati da più parti. Nelle ultime ore anche quelli di vari colleghi della influencer come, per esempio, l’Estetista Cinica. La donna ha voluto esprimere il suo parere viste le forti sollecitazioni ricevute da stampa e seguaci.

Chiara Ferragni, l’Estetista Cinica si schiera

“Da un mese sotto i miei post, o in direct, tutti mi chiedono cosa penso di Chiara Ferragni”, ha esordito l’Estetista Cinica nelle sue storie su Instagram. “Ma perché dovrei dare la mia opinione su una persona che conosco e con cui siamo amiche?“.

“Ieri è successa un’altra cosa sui social che mi ha spaventato, ma nessuno mi ha chiesto ‘dicci cosa ne pensi’. Quindi questa cosa mi conferma che a nessuno freghi niente della mia opinione, come è giusto che sia, perché non sono titolata per avere opinioni, ma anche che qua è diventato Hunger Game”, ha proseguito facendo riferimento al famoso gioco in cui, alla fine, solo uno deve sopravvivere.

“Ci sono delle persone che vogliono la lotta fratricida, ci si ammazza per portare a casa il proprio culo, siccome vedo che tira una brutta aria allora parlo male di te. C’è qualcuno che veramente vuole una cosa così orrenda?”.

La donna ha spiegato quindi di non volersi schierare e sicuramente di non voler andare contro per forza alla Ferragni anche perché tutta la situazione l’ha portata a fare delle riflessioni molto tristi: “Che brutta questa cosa, che paura. Per la prima volta in tanti anni ho pensato chiudo tutto, poi però sono sempre qua perché alla fine do da mangiare a un po’ di persone”.

Di seguito, invece, un recente post Instagram proprio dell’Estetista Cinica:

