Il momento è arrivato: Chiara Ferragni, Fedez, Leone e Vittoria insieme a Paloma si sono trasferiti nelle nuova casa.

Avevano annunciato che mancava poco al cambio di casa e adesso Chiara Ferragni e Fedez, insieme ai loro bimbi e alla cagnolina Paloma, si sono ufficialmente trasferiti. A renderlo noto proprio i Ferragnez con un video condiviso su Instagram dall’imprenditrice digitale con tanto di “best moments” vissuti all’interno della vecchia abitazione.

Chiara Ferragni e Fedez: ecco il trasferimento nella nuova casa

Poche parole ma un lungo video condiviso sui loro profili social per comunicare a tutti di aver completato a tutti gli effetti il trasferimento dalla vecchia alla nuova casa. Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato il cambio di abitazione tanto atteso, da loro in primis, ma anche dai milioni di seguaci che ogni giorno mostrano loro grande sostegno.

“Ciao casetta, grazie per questi cinque anni e mezzo”, ha scritto l’imprenditrice digitale con tanto di emoticon di un cuore. Nel video condiviso dalla donna i momenti più belli e qualche immagine inedita degli anni che la famiglia ha vissuto in questa abitazione. Spiccano in particolare i momenti con Leone da piccolo, le feste e i sorrisi da neo genitori ma anche le coccole e siparietti continui del rapper con suo figlio. Non poteva poi mancare l’annuncio dell’arrivo di Vittoria, così come i primi momenti della bimba, la secondogenita, nella casa.

Un bellissimo filmato che ha racchiuso gli ultimi cinque anni e mezzo dei Ferragnez in quella abitazione e che è stato poi seguito anche da una storia nella nuova casa: “We’re in the new house”, ha scritto proprio Chiara mostrando Vittoria e Leone intenti a giocare o, forse, a fare i compiti di scuola.

Probabile che molto presto la coppia voglia pubblicare anche i primi post con scatti aggiornati della loro nuovissima “casetta”.

Di seguito anche il post Instagram dell’influencer con il video emozionante per dire addio alla vecchia abitazione:

