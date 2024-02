Con enorme gioia, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione hanno annunciato via social la nascita della prima figlia: ecco il nome scelto.

Andrea Cerioli ha annunciato con enorme felicità la nascita della sua prima figlia. Lui e Arianna Cirrincione, che negli scorsi mesi hanno raccontato l’attesa della bambina via social, sono più felici che mai. Il post dell’ex naufrago è stato tempestato da una valanga di messaggi d’auguri da parte dei fan, e in tanti non vedono l’ora di saperne di più sul suo conto. Il nome scelto, come già noto, è quello di Allegra.

Andrea Cerioli: è nata la prima figlia

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione sono al settimo cielo dalla felicità: la coppia ha appena potuto tenere tra le braccia la prima figlia, e sui social il lieto annuncio ha rallegrato fan, amici e colleghi che non hanno perso occasione per esprimere ai due tutta la loro felicità.

Arianna si era detta serena per questa sua prima gravidanza, e attraverso i social aveva confessato ai suoi fan: “Sto cercando di manternermi il più attiva possibile, di camminare, faccio un po’ di allenamenti e qualche massaggio. Mangio quello che mi va, chiaramente cerco di non esagerare”.

I problemi di salute

I mesi scorsi sono stati caratterizzati da alcuni problemi di salute per Andrea Cerioli, che però ha annunciato di voler fare di tutto per rimettersi in forze in vista della nascita della sua prima figlia. “Ora che il quadro è tutto chiaro e la terapia mirata… spero inizi la discesa. Così, tra due mesetti circa, sarò il papà più sul pezzo che ci sia. Ecco tutto! Grazie di cuore a tutti per i tanti messaggi di affetto, davvero, un piacere infinito”, aveva dichiarato via social dopo aver aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute.

