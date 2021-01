Tra i personaggi non fisicamente presenti nella casa del Grande Fratello Vip che, in un modo o nell’altro, in alcuni casi loro malgrado (come Flavio Briatore, ad esempio), hanno fatto parlare di loro, troviamo anche Allegra Ioppolo, l’amica speciale di Dayane Mello, più volte menzionata all’interno della Casa dalla modella brasiliana.

Riferendosi a lei, infatti, Dayane Mello ha utilizzato la seguente espressione: “Allegra, la mia amica lesbica di Viareggio!”. Vista la curiosità crescente nei suoi riguardi, Allegra Ioppolo ha deciso, quindi, di uscire allo scoperto sui social.

Intervistata dal sito Giornalettismo, Allegra ha svelato che la sua amicizia con Dayane è nata quando quest’ultima era fidanzata con Carlo Beretta:

Ho conosciuto Dayane a Forte dei Marmi. Era fidanzata di un mio amico. Io sono lesbica dichiarata. All’epoca eravamo entrambe fidanzate… Lei con un uomo, io con una ragazza. Da quel momento, io e Dayane abbiamo iniziato a legare e non ci siamo mai perse di viste.

Allegra Ioppolo è stata l’ultima persona che la Mello ha sentito telefonicamente prima di varcare la soglia della porta rossa della casa di Cinecittà. Nelle prossime puntate, la 26enne, aspirante cantante che ha anche partecipato ai casting di Amici 20, potrebbe anche fare una sorpresa a Dayane:

A fine agosto è stata qui da me e mi ha chiamato quando ha lasciato il telefono alla produzione: sono stata l’ultima telefonata. Mi ha chiesto anche se poteva lasciare il mio numero alla produzione, se volessero farle una sorpresa. Mi saluta sempre, mi mandano i video, fino a ieri che è stato il caos quando ha detto: “Allegra, la mia amica lesbica di Viareggio”. Il mio cellulare è esploso!

Se il legame tra Dayane e Allegra sia andato oltre la semplice amicizia, per ora, non ci è dato sapere:

Rispondere a questa domanda, significherebbe dare il via al circo del gossip. Io e Dayane siamo amiche e stiamo bene così prima e dopo il GF Vip.

Infine, Allegra Ioppolo ha anche espresso una propria opinione riguardo il legame instauratosi all’interno della Casa tra Dayane e Rosalinda Cannavò: